Siembra Municipio más de 100 plantas en jornadas de forestación en tres colonias

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, llevó a cabo jornadas de forestación en espacios públicos de las colonias Paseos del Camino Real, Sol de Oriente y Colinas de León, donde se colocaron más de 100 plantas nativas.

Lo anterior, con el fin de mejorar las áreas verdes, embellecer las colonias y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Se plantaron especies como huizache, mezquite, agave, yuca, ciprés y senna; ejemplares resistentes que no requieren riego constante y se adaptan fácilmente al clima y suelo de la Capital.

En Paseos del Camino Real se colocaron 50 árboles en el Parque Paseos del Pinto; en Sol de Oriente, 50 ejemplares en el Parque Altair; y en Colinas de León, 25 plantas en el Parque Colinas del Sol.

Estas acciones forman parte del Plan de Acción Climática Municipal, instrumento que guía el trabajo de las dependencias municipales para disminuir los riesgos ambientales y mitigar los efectos del cambio climático.