Inaugura DIF Estatal Unidad Básica de Rehabilitación en Tomochi, Guerrero

Con el propósito de acercar los servicios de recuperación física a los habitantes de la comunidad de Tomochi, municipio de Guerrero, el DIF Estatal inauguró una Unidad Básica de Rehabilitación, que brindará un promedio de 380 atenciones mensuales.

Este nuevo espacio responde a las necesidades de la población local, que anteriormente tenía que desplazarse más de una hora hasta la cabecera municipal para recibir este tipo de servicios.

Ahora, las personas podrán acceder a atención especializada sin salir de su comunidad.

En el evento también se entregaron apoyos alimenticios, consistentes en paquetes de maíz y frijol, y se instaló un módulo de vacunación contra el sarampión, para dar continuidad a las acciones de prevención que promueve el Gobierno del Estado.

Durante el acto inaugural, la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, destacó que esta unidad nace con el compromiso de ofrecer atención integral, accesible y de calidad a personas con discapacidad temporal o permanente, así como a adultos mayores que requieren fortalecer su movilidad.

“Aquí, en Tomochi, brindaremos servicios especializados de rehabilitación física y funcional, acercando a nuestra gente el apoyo terapéutico que mejora su calidad de vida, fomenta su autonomía y fortalece su dignidad frente a condiciones físicas o neurológicas”, señaló.

Además resaltó la colaboración estrecha con el Gobierno municipal, misma que hizo posible esta apertura.

El Gobierno del Estado de Chihuahua invirtió más de 360 mil pesos en equipamiento, mientras que el Ayuntamiento se encargó de habilitar el espacio físico y cubrir los gastos operativos.

“Gracias a esta inversión y al compromiso conjunto, esta unidad contará con la atención personalizada de un terapeuta físico que ofrecerá en promedio 380 servicios mensuales, equivalentes a 19 atenciones diarias para atender a esta comunidad”, agregó.

La Unidad Básica de Rehabilitación cuenta con equipo especializado para electroterapia, ultrasonido terapéutico, mesas de tratamiento, parafina y compresas calientes, a fin de garantizar una atención integral.

Cabe destacar que Chihuahua es el único estado en el país que cuenta con Unidades Básicas de Rehabilitación en todos sus municipios; con la apertura de esta unidad en Tomochi y la próxima en Urique, el DIF Estatal suma ya 77 en toda la entidad.

Además, la red estatal integra seis centros de mayor especialización: cuatro Centros de Rehabilitación Integral ubicados en Cuauhtémoc, Meoqui, Parral y Delicias; un Centro de Rehabilitación Integral y Física en Ciudad Juárez, y un Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Chihuahua.

“Con esta red y cobertura total, mes a mes beneficiamos a más de 3 mil 500 personas en toda la entidad, brindándoles una atención terapéutica integral que transforma sus vidas y las de sus familias”, dijo Galván Antillón.

Detalló que en 2024 se atendió a 220 mil 948 personas, y en lo que va de 2025 ya suman 168 mil 862 los servicios otorgados.

En el evento inaugural estuvieron presentes el alcalde Salvador Villa Domínguez y su esposa, la presidenta del DIF Municipal María del Carmen Campoy, así como el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, y el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns.