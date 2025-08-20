Inicia Municipio rehabilitación del Estadio de Béisbol del Ejido Ocampo

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, inició la rehabilitación del emblemático Estadio de Béisbol del Ejido Ocampo, como parte de las propuestas ganadoras del Presupuesto Participativo.

Gracias a la organización de habitantes en la zona rural, se logró ganar el proyecto de rehabilitación de este inmueble deportivo con un total de 570 votos durante la consulta, para que la comunidad cuente con un espacio digno donde atletas y deportistas puedan entrenar.

Entre las labores a realizar se encuentran trabajos de terracerías, tratamiento de terreno natural para la instalación de pasto sintético en la totalidad del campo, rehabilitación de dugouts y de la malla ciclónica existente en gradas, así como la colocación de pintura, todo con una inversión de más de 5 millones de pesos.

Con la mejora y conservación de la infraestructura deportiva, el Gobierno Municipal impulsa el desarrollo de talentos locales y se brindan oportunidades para que más personas participen en programas y eventos que fortalecen el sentido de pertenencia y orgullo en la comunidad.