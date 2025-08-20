Registra CUU 14 homicidios dolosos en 20 días de agosto

Julio Salas, director de la policía local, informó que en los primeros 20 días de agosto suman 14 homicidios dolosos en la capital.

La cifra se encuentra entre la media establecida para el mes, con una baja significativa en hechos de sangre comparada con la misma fecha del año anterior.

De manera general, agregó que la estrategia conjunta ha permitido un mayor patrullaje lo que limita el modus operandi de los delincuentes.

Asimismo destacó el arresto de 22 personas relacionadas al crimen organizado lo que suma a la disminución de delitos varios.