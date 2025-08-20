Correspondería a Vialidad regular uso de scooters: Bonilla

Luego que en la Ciudad de México se agregara una norma de movilidad para el uso de patines eléctricos o también llamados “scooters”, el alcalde de Chihuahua Marco Bonilla, refirió que será la Subsecretaría de Vialidad quien deba regular su uso al tratarse de un medio de transporte.

Y es que cada vez es más frecuente observar ciudadanos en la Capital utilizándolo como medio de transporte en avenidas principales sin tomar en cuenta el peligro de perderse entre los vehículos así como tampoco utilizan protección, llámese cascos o rodilleras.

De momento, no existe en la capital reglamentación especifica para su uso, será el Congreso local quien determine la acción a seguir.