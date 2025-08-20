Toman protesta al Cabildo Joven edición 2025

El alcalde Marco Bonilla, tomó protesta en sesión solemne de Cabildo, a los integrantes del cabildo joven.

Se trató de 22 mujeres y hombres jóvenes, quienes, frente al H. Ayuntamiento de Chihuahua conformarán el “Cabildo Joven 2025”.

Este programa donde se capacita a las y los jóvenes en temas de liderazgo, comunicación, marketing político, democracia, imagen pública y oratoria.

Como parte del Mes de la Juventud, se llevó a cabo esta edición donde se recibieron 134 solicitudes y fueron seleccionados 73, mismos que participaron en capacitaciones y actividades como organización de planillas y debates.

Al final, con ayuda del Instituto Estatal Electoral, se llevó a cabo una jornada de votaciones para la conformación de Cabildo Joven 2025, donde resultaron ganadores 22 jóvenes.