Informa Bowí cierre temporal en estaciones Fuentes Danzarinas y Juárez

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios del sistema Bowí que este miércoles 20 de agosto, de manera temporal, permanecerán cerradas las estaciones Fuentes Danzarinas y Juárez.

Durante este periodo, el servicio en sentido norte a sur será modificado, con un desvío desde el paradero IMSS hasta la estación Justicia, por la avenida Teófilo Borunda.

El recorrido en sentido sur a norte operará con normalidad.

Se recomienda a las y los usuarios mantenerse atentos a las redes oficiales de Bowí para conocer la reapertura del servicio en su modalidad habitual.