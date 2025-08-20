Nancy Frías mantiene abierta su Casa de Enlace

Con el firme compromiso de mantenerse cercana a las causas y necesidades de las familias del Distrito 12, la diputada local Nancy Frías informa que su Casa de Enlace se encuentra abierta al público en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, para brindar atención directa y personalizada a quienes lo requieran.

Este espacio ciudadano está ubicado en Bosque de Grijalva #2251, Fraccionamiento Bosques de San Pedro I, C.P. 31125.

Como punto de referencia, se encuentra muy cerca de un establecimiento donde se venden materiales de construcción y herramientas, lo que facilita su localización para las y los vecinos de la zona norte de la ciudad.

En la Casa de Enlace, la ciudadanía puede acudir para gestionar apoyos, plantear necesidades específicas de sus colonias o realizar gestiones personales, contando siempre con un equipo comprometido en dar seguimiento y acompañamiento a cada solicitud.

“Este espacio no es solo una oficina, es un lugar de puertas abiertas para todas y todos. Queremos que la ciudadanía sepa que puede contar con nosotros, que aquí tienen una aliada para canalizar sus necesidades y encontrar soluciones”, expresó la diputada Nancy Frías.

Además, reiteró que su labor legislativa no se limita al Congreso:

“El trabajo más importante se hace en el territorio, escuchando de frente a las personas. Por eso es fundamental tener una Casa de Enlace activa, que funcione como un canal directo entre la gente y quienes tenemos el honor de representarlos.”

La diputada continuará fortaleciendo la vinculación ciudadana mediante este espacio, sumando esfuerzos con autoridades estatales y municipales para llevar resultados concretos a cada colonia del Distrito 12.

Para más información o atención, las y los interesados pueden acudir directamente al domicilio o comunicarse a través de sus redes sociales oficiales.