Autoridades municipales responden a protesta por apoyos sociales

Luego del cierre de la avenida Juárez por una manifestación relacionada con presuntos incumplimientos en la entrega de apoyos, el director de Desarrollo Humano y Educación, Mario García, afirmó que el municipio sí ha estado atendiendo las solicitudes de ayuda.

Explicó que la protesta se originó por exigencias de Vicky Márquez, a quien acusó de emplear métodos de presión y extorsión hacia las autoridades municipales. “Contamos con expedientes completos que demuestran el cumplimiento en la entrega de apoyos; no vamos a responder a exigencias bajo amenazas ni fuera de los lineamientos establecidos”, puntualizó.

García detalló que, en un inicio, la petición era para dos familias, pero hasta el momento se han otorgado apoyos a 12 hogares, consistentes principalmente en materiales y otras necesidades derivadas de las lluvias recientes.

El funcionario subrayó que todas las familias y ciudadanos serán atendidos, siempre dentro de los reglamentos de cada programa. Asimismo, recalcó que el compromiso del municipio es dar solución de manera transparente y sin excluir a ningún ciudadano.