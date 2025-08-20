Aprueban actualización a la plataforma SIGMUN durante sesión de consejo

En su tercera sesión ordinaria de este 2025, el Consejo del Sistema de Información Geográfica del Municipio (SIGMUN) de Chihuahua, aprobó la actualización al visor público de la plataforma SIGMUN.

La tesorera y presidenta del consejo, Amanda Córdova, compartió con las y los asistentes la importancia de actualizar los servidores y la plataforma, la cual es la base de datos espacial oficial del Municipio.

Por lo cual, durante la sesión, el subdirector de Catastro, Francisco Olvera, y el jefe de Departamento SIGMUN, Ángel Guzmán, explicaron los trabajos que se han realizado para que la plataforma tenga la versión actualizada de su licenciamiento, por ello también se adquirieron nuevos y modernos servidores que ahora albergan esta importante geoplataforma.

Esta nueva implementación permite conectar a la plataforma con otras bases de datos, que se manejan dentro del municipio, lo que reducirá los tiempos de actualización de la información que ya contiene la plataforma y que consulta la ciudadanía, y que ahora podrán ser descargables en diferentes formatos.

De esta manera, las y los integrantes del Consejo, conocieron el nuevo visor que próximamente estará disponible a todo el público, y que contará con un sistema más moderno y amigable para su uso.