Entrega Estado apoyos a estancias infantiles 

Con el objetivo de fortalecer la atención a la niñez y apoyar a las madres trabajadoras del estado, este miércoles se llevó a cabo la entrega de apoyos a estancias infantiles en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno.

El evento estuvo encabezado por la gobernadora Maru Campos Galván, quien destacó la importancia de garantizar espacios seguros y de calidad para el cuidado y desarrollo de niñas y niños, al tiempo que se facilita la integración laboral de las madres.

En la ceremonia también participaron el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Irvin Rafael Loera Talamantes; la directora general del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII), María Eugenia Álvarez; así como responsables de centros de atención infantil, entre ellas Cecilia Elizondo Pérez, de la estancia Creciendo Juntos en Chihuahua, e Iveth Gandarilla Gómez, del centro Pekes en Delicias.

Las autoridades señalaron que este programa busca fortalecer la red de estancias en distintas regiones de la entidad, contribuyendo al bienestar de la niñez y ofreciendo mayor tranquilidad a las familias que dependen de estos servicios.