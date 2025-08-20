Reglamento de movilidad regulará uso de scooters; podría estar listo en octubre

El regidor presidente de la Comisión de Movilidad, Miguel Riggs Baeza, informó que el nuevo Reglamento de Movilidad en el que trabaja contempla un apartado específico para normar el uso de scooters en la ciudad.

Explicó que decidió tomarse el tiempo necesario para presentar la propuesta, con el fin de que quede bien fundamentada y lista para su aplicación práctica ya que quería presentarla en junio pero no fue posible terminarla.

Riggs llamó a la conciencia de los usuarios de este tipo de vehículos, ya sean motorizados o de empuje, pues su uso sin precaución puede provocar accidentes que pongan en riesgo tanto a los conductores como a terceros.

Asimismo, subrayó la importancia del uso de equipo de protección como cascos, rodilleras y coderas, no solo en calles y avenidas, sino también en parques y otros espacios públicos.

Finalmente, adelantó que el reglamento podría ser presentado ante el Cabildo a mediados de octubre, una vez que se concluya su revisión y se garantice el orden en su aplicación.