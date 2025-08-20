Atiende Municipio a vecinos de Ladrilleras Norte y El Porvenir

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, atendió a los vecinos de la colonia Ladrilleras Norte y El Porvenir que se manifestaron sobre el cruce de la avenida Juárez y calle Segunda, para escuchar nuevamente sus peticiones.

De acuerdo al expediente de los apoyos entregados en dichas colonias, se han beneficiado al menos a ocho personas en circunstancias de vulnerabilidad y casos especiales en 2022, 2023, 2024 y en junio de 2025 atendiendo la contingencia por la temporada de lluvias.

Los apoyos entregados consisten en material de construcción en donación, paquetes de material para autoconstrucción, láminas y apoyos económicos.

El director de Desarrollo Humano y Educación, Mario García, indicó que se ha brindado atención constante a las solicitudes que han presentado los vecinos de estas colonias, sin embargo, existen casos que se mantienen en análisis debido a que no se cumplen con los requisitos solicitados para el otorgamiento de los apoyos, y al tratarse de programas operados con recurso público y que son auditables, es de suma importancia que cumplan los lineamientos.

Aclaró también que actualmente quedan dos casos pendientes de entrega de apoyos; en uno se ha visitado a la solicitante en dos ocasiones, pero no se ha encontrado en el domicilio; y en otro se espera al solicitante en la Dirección de Desarrollo Humano y Educación para continuar el trámite de un apoyo económico.