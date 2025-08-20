HomeRegionalArranca DIF taller de autocuidado para coordinadores de los CAM
Regional

Arranca DIF taller de autocuidado para coordinadores de los CAM

Michelle Mtzcamdif municipaltaller

Con el firme propósito de fortalecer el bienestar integral de las personas mayores, la Coordinación para la Atención a las Personas Mayores del DIF Municipal dio inicio al taller “Viajando a mi Autocuidado”.

Durante la primera sesión se abordaron temas fundamentales como el autocuidado físico, mental, emocional, social y espiritual, resaltando la importancia de aprender a cuidarnos primero a nosotros mismos para después cuidar mejor de los demás.

Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, encabezó esta actividad y reafirmó el compromiso de seguir impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de las Personas Mayores.

En el evento también participaron Lucía Chavira, Directora General del DIF; Gilberto Gutiérrez, Subdirector General; y Liliana Barraza, Coordinadora de los CAP; así como la doctora Elvira Gutiérrez y el maestro Javier Iván Solís, encargados de impartir este taller.

Tags :camdif municipaltaller