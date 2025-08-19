Policía Cibernética Municipal alerta sobre aplicaciones de préstamos fraudulentas

Ante el regreso a clases y los gastos que conlleva para las familias, la Policía Cibernética Municipal exhorta a las y los chihuahuenses a tomar en cuenta algunas recomendaciones relacionadas con aplicaciones de préstamos fraudulentas que ofrecen servicios a través de redes sociales principalmente.

Este tipo de mecanismos usan metodología fácil para enganchar a los usuarios, como la rapidez para entregarlos y pasar por alto algunos requisitos como el buró de crédito y una vez entregados, hacen cobros excesivos difíciles de cubrir y luego dan paso al hostigamiento.

Al respecto, el policía segundo Alexis Molina, jefe de la Unidad de Policía Cibernética, afirma que al momento de descargar alguna de estas “Apps”, el ciudadano otorga el permiso para acceder a la información personal del teléfono como contactos, fotografías y archivos del teléfono, entre otros.

El funcionario explicó también que una vez que se otorga el préstamo empieza la presión, intimidación y extorsión contra el usuario, a veces incluso después de que el pago ha sido cubierto y solicitan cantidades muy por encima del préstamo solicitado.

Ante esta situación, la Policía Cibernética exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, evitando descargar de las redes aplicaciones de dudosa procedencia, no compartir información personal ni financiera en aplicaciones no oficiales, leer cuidadosamente los permisos solicitados antes de instalar cualquier App.

En caso de ser víctima de fraude o extorsión, denunciar de inmediato a la línea de emergencia 9-1-1 que atiende las 24 horas del día o al número 614-442-73-00 en la extensión 3214 en un horario de 9:00 am a 7:00 pm, de lunes a viernes.