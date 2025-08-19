Cierre de brechas en Sacramento para frenar evasión de peaje: secretario

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, aclaró que el cierre de caminos alternos en la comunidad de Sacramento no tiene como propósito afectar a los vecinos, sino evitar que automovilistas evadan el pago en las casetas de cobro.

El funcionario explicó que el organismo encargado de la administración de las casetas mantiene mecanismos de apoyo para los residentes de la zona, con el fin de que el peaje no represente una carga económica excesiva.

“Lo que se está cerrando no es el paso a los habitantes, sino la posibilidad de que algunos conductores eludan el pago. Si todos cumplimos con esa obligación, no es justo que unos cuantos lo evadan por aprovechar una brecha”, señaló.

De la Peña sostuvo que la medida busca garantizar equidad entre los usuarios y que la alternativa está en establecer permisos diferenciados para quienes acrediten vivir o trasladarse de forma cotidiana en la zona, en lugar de mantener accesos informales que fomentan la evasión.