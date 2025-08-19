Lamenta alcalde muerte de Danna; confía en justicia pronta

El alcalde Marco Bonilla, lamentó la localización sin vida de Danna Muñoz, una mujer de 21 años reportada como desaparecida el fin de semana, a lo que dijo, colabora con la Fiscalía esperando y en las próximas horas se logren importantes detenciones.

El edil aseguró que el Municipio colabora con la Fiscalía General del Estado y confió en que en las próximas horas se concreten detenciones importantes.

El cuerpo de la joven fue localizado en el patio de una vivienda ubicada en la calle Bolonia número 1384, lugar al que acudió junto con una amiga para asistir a una fiesta.

De acuerdo con el informe oficial, la acompañante logró escapar y fue testigo del asesinato.Familiares y amigos de Danna se manifestaron frente al domicilio mientras esperaban que un juez autorizara la orden de cateo.

Fue durante la madrugada de este martes cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron al inmueble y confirmaron la presencia del cuerpo.Ante estos hechos, Bonilla Mendoza hizo un llamado a reformar los mecanismos de actuación del Poder Judicial, con el fin de que en futuras investigaciones se pueda responder con mayor rapidez.

“El caso de Danna nos duele a todos, una mujer chihuahuense que lamentablemente hoy ya no está. Como autoridad preventiva solo podemos ponernos a disposición de la Fiscalía, pero estamos seguros de que en las próximas horas habrá detenidos; el caso está avanzado”, expresó el alcalde.