Concluye JMAS obra de drenaje con inversión de 26 mdp

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua entregó a vecinos de la colonia Los Mezquites, los trabajos de introducción de 13 kilómetros de alcantarillado sanitario, en la que se realizó una inversión de 26 millones de pesos.

El proyecto, que beneficia a 2 mil 900 vecinos del sector, inició a finales de 2024 y consistió en la instalación de 7 mil 439 metros de tubería de 8 pulgadas, 5 mil 929 metros de tubería de 4 pulgadas y 847 descargas domiciliarias.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, afirmó que con estas obras se da cumplimiento a la política pública de la actual administración, de llevar los servicios de agua y drenaje a todos los chihuahuenses.

Agregó que una de las prioridades de su gestión es llevar más inversiones de este tipo a la periferia de la ciudad, para dotar de los servicios básicos a la población y mejorar la calidad de vida de las familias.