Reconoce alcalde a Medallistas de la Olimpiada Nacional 2025

El alcalde Marco Bonilla reconoció el trabajo que de mayo a julio realizaron atletas locales durante su participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2025.

Cabe mencionar que de la delegación estatal conformada por más de 900 atletas de todo el estado en 30 disciplinas deportivas, la mayoría de las medallas se la llevaron deportistas de la Capital. De Chihuahua capital participaron cerca de 400 deportistas y entrenadores.

La delegación estatal obtuvo 192 medallas en total, que le permitió posicionarse en el puesto número 9, siendo en el 2014 la última vez que el estado de Chihuahua figuró en el ranking del top 10.

Atletas del Municipio de Chihuahua otorgaron al medallero estatal un total de 102 medallas en 20 disciplinas deportivas. Más del 50% de las medallas fueron protagonizadas por más de 180 chihuahuenses y sus entrenadores, en deportes de conjunto e individuales. 102 medallas de atletas del municipio de Chihuahua:

34 de oro, 36 de plata y 32 de bronce. Además, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) otorgó Trofeos por obtención de medalla, donde los deportistas de Chihuahua capital protagonizaron en el número de medallas: Trofeo de oro:

• Raquetbol: 24 medallas

• Béisbol: medalla de oro en la categoría 13-14 años.

• Handball: 3 medallas en la categoría juvenil 17-18 años / cadete 15-16 años / 19-21 años.• Rodeo: con 8 medallas de capitalinos Trofeo de plata:

• Béisbol 5: con dos medallas de plata en las categorías juvenil menor y juvenil mayor mixto.

• Básquetbol: 1 medalla de oro y 1 de plata

• Voleibol de sala: 1 medalla de oro y plata Un gran trabajo que realizan las y los entrenadores desde las escuelas de formación.

Es de reconocer el trabajo que realizan en cada uno de sus procesos municipales, estatales, regionales hasta llegar a la justa Nacional donde orgullosamente se proclaman campeones nacionales.

Se fortalece la preparación de atletas ahora con el convenio del comité olímpico mexicano para la proyección de nuevos talentos para las siguientes ediciones como el caso del contingente de pentatlón moderno, boxeo y atletismo, que sabemos que para el siguiente año estarán dentro de este medallero. (Ningún atleta que acudió al COM concluyó con medalla en este proceso 2025). 10 deportistas capitalinos refrendaron su título de campeones nacionales obtenido en el 2024 y ahora 2025:

• Rodeo: David Humberto Ochoa y Jesús Fernando Mendoza (Premio Teporaca)

• Natación: Valería Tarin

• Raquetbol: Maximiliano Soto, Mia Michelle Gómez (Premio Teporaca), Marla Medrano, Yanna Salazar Macias.

• Ciclismo BMX: Luis Antonio Molina

• Atletismo: Erick Chávez En esta edición 2025 destacan figuras en disciplinas idividuales:

• Wendy Rebeca Lara, quien se coronó como campeona nacional de Luchas Asociadas pero además, fuera del proceso de la Olimpiada Nacional, refrendó su titulo de campeona mundial, en el Campeonato Mundial Juvenil de Artes Marcias Mixtas Abu Dabi el 24 de julio 2025.

• En Tiro con Arco destaca con tres medallas de oro, Francisco Javier Marquez. Y fuera de su proceso de la Olimpiada Nacional, partició del 10 al 12 de agosto en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción Paraguay, como parte del ciclo olímpico.

• En Taekwondo destaca Luis Mario Álvarez García.