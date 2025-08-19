Inhumaron cuerpo de Danna en patio de la vivienda

Agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, llevaron a cabo un cateo durante la madrugada de hoy, 19 de agosto.

La intervención policial se efectuó en un inmueble de la colonia Romanza en la ciudad de Chihuahua luego de que un Juez de Control liberó una orden de cateo, ya que se contaba con indicios de haber sido la última locación en donde fue vista Danna Angelina M. R., de 21 años de edad, con reporte de desaparición.

Fue ayer, 18 de agosto al medio día que familiares acudieron a interponer el reporte de ausencia ante la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes y en seguimiento a la entrevista y elementos de investigación se solicitó de inmediato una orden judicial para la intervención, apegada a lineamientos, protocolos y normativa legal.

Las investigaciones realizadas permitieron ubicar el domicilio, por lo que una vez autorizado por la autoridad judicial, se realizaron las diligencias correspondientes por parte de Servicios Periciales.

Como resultado, se logró el hallazgo de un cuerpo femenino que estaba inhumado en el patio trasero del inmueble.

En lo consiguiente, la investigación la toma la Unidad de Feminicidios para continuar con las indagatorias así como efectuar el proceso de identificación oficial y el tiempo aproximado de muerte que se presume sería de la madrugada del domingo, basado en las primeras observaciones, pero en espera de los resultados periciales