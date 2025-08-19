Invitan a mipymes al Chihuahua Tech Week

El Gobierno Municipal de Chihuahua, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, presentó la primera edición de Chihuahua Tech Week, iniciativa que busca fortalecer la innovación, el emprendimiento y la vinculación entre academia, industria y gobierno.

El evento se llevará a cabo del 17 al 25 de septiembre en distintas sedes de la ciudad, con el propósito de posicionar a Chihuahua como un referente tecnológico y de oportunidades de negocio.

Chihuahua Tech Week ofrecerá conferencias, talleres, exposiciones y encuentros especializados que impulsarán la digitalización, fomentarán la innovación tecnológica y abrirán nuevas oportunidades para emprendedores, pequeñas y medianas empresas, así como para la ciudadanía interesada en conocer las tendencias que están transformando la productividad global.

El Gobierno Municipal destacó que esta iniciativa representa un paso firme en la generación de condiciones para potenciar el talento local, atraer inversiones y estimular el desarrollo económico de la capital.

El subdirector de MIPYMES, Innovación y Talento, Héctor Moriel, resaltó que la propuesta busca consolidar a Chihuahua como un punto de encuentro para la tecnología y la innovación, promoviendo un ecosistema competitivo y dinámico.

La agenda completa del evento está disponible en Techweek.com, donde las y los interesados podrán consultar actividades y registrarse para participar.