“En Chihuahua defenderemos lo que hemos construido como sociedad participativa”

Con un llamado a defender la pluralidad y la democracia en la vida pública, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, diputado Alfredo Chávez, expuso los principales retos legislativos que enfrenta Chihuahua durante la conferencia “Retos Legislativos”, organizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados Capítulo Chihuahua en el Salón Mezzanin del Congreso del Estado.

La presidenta del Capítulo Chihuahua, Yazmín Alejandra Rivera Castillo, fue la encargada de dar la bienvenida y presentar al legislador, quien posteriormente inició su intervención con un análisis sobre las reformas más recientes en la agenda pública nacional y estatal.

Alfredo Chávez reconoció que el panorama ha sido difícil, con una reforma judicial que obligó al Congreso a dar el marco jurídico secundario para seguir impartiendo justicia y garantizar la protección de todas y todos.

En contraste, señaló que se avecinan temas como la reforma electoral que pretende restar representación democrática al buscar eliminar las listas plurinominales.

“Las grandes reformas democráticas de este país no pueden venir de una sola visión de sistema de partido”, advirtió.

“Como Congreso nos toca defender lo que hemos logrado como chihuahuenses, como sociedad, que somos una sociedad muy participativa y que tenemos una extensión de los derechos político electorales enorme como en pocos lados del país”, enfatizó el legislador.

También estuvieron presentes Francisco Javier Acosta Molina, magistrado electo del Tribunal de Disciplina; así como juezas y jueces electos integrantes de la Barra Mexicana de Abogados.

El evento concluyó con una sección de preguntas y respuestas, en la que abogadas, abogados y estudiantes intercambiaron puntos de vista con el diputado sobre el panorama político y legislativo que enfrenta el estado.

Finalmente, Chávez aseguró que el PAN en el Congreso local no permitirá retrocesos ni simulaciones y que mantendrá su compromiso con la defensa de la pluralidad, la democracia y el equilibrio institucional.