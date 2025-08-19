Frankenstein de Del Toro ya tiene fecha de estreno

fuente: unotv

Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro, ya tiene fecha de estreno en Netflix y en cines, así lo dio a conocer la plataforma de streaming.

¿Cuándo se estrena Frankenstein de Guillermo del Toro?

Netflix dio a conocer que Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará el 7 de noviembre en su plataforma de streaming, y que estrenará en cines seleccionados el 23 de octubre del 2025.

Guillermo del Toro, adaptó la clásica novela de Mary Shelley, cuyo personaje principal es el doctor Víctor Frankenstein.

Víctor Frankenstein es un científico brillante, pero arrogante, que, en su idea de desafiar los límites de la naturaleza, buscará dar vida a una criatura, por medio de un experimento.

Este experimento monstruoso, llevará a Víctor Frankenstein y a la criatura a la perdición.

¿Quiénes son los actores y actrices de la película Frankenstein de Guillermo del Toro?

Víctor Frankenstein: Oscar Isaac

La criatura: Jacob Elordi.

Elizabeth Lavenza: Mia Goth.

El resto del elenco de Frankenstein, está compuesto por: Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, con Charles Dance y Christoph Waltz.

“Esto ha sido, para mí, la culminación de un viaje que ha ocupado gran parte de mi vida”, dijo Guillermo del Toro en la presentación de Frankenstein en junio del 2025 en TUDUM de Netflix.

“La primera vez que leí Frankenstein de Mary Shelley, como niño, y vi la adaptación de 1931 de Boris Karloff, se convirtió en una especie de religión para mí. Los monstruos se han convertido en parte de mi sistema de creencias.”

Desde hace mucho, Guillermo del Toro ha soñado con el clásico de Mary Shelley, y le tomó décadas adaptar la novela de Frankenstein.

Durante este viaje, el director mexicano ha filmado películas que le han permitido acercarse a la naturaleza de las criaturas y los monstruos, como Pinocho y Hellboy.

“Explorando la relación entre la humanidad y los monstruos, creador y creación, padre e hijos, son los temas que han consumido mis historias una y otra vez”, dijo Guillermo del Toro en junio.