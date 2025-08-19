Chávez Junior tramitó 5 amparos

fuente: excelsior

El hijo de la leyenda del box, Julio César Chávez, y también pugilista, Julio César Chávez Carrasco, fue deportado el mediodía del lunes, por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos, y detenido al ingresar a México, por la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimento a una orden de aprehensión.

Fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno confirmaron que JC Chavéz Junior permanece a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), en donde es sometido a exámenes clínico-periciales, para certificar su estado de salud y físico, antes de ser puesto a disposición del Juez que lo requiere.

Cumplimentan orden de aprehensión

El boxeador fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión, otorgada por un Juez de Distrito, por su vinculación en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, y las investigaciones de la FGR lo relacionan con el grupo de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

En el reporte emitido por el Registro Nacional de Detenciones su deportación se realizó a las 11:53 horas de ayer, en la Garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora.

De acuerdo con las fuentes del Gabinete de Seguridad, desde ese punto, donde se realizó su detención, se realizó el traslado de JC Chávez junior, a los separos de la jefatura de la Policía Federal Ministerial de la FGR, en Hermosillo.

El hijo del campeón mundial de boxeo en diversas divisiones había tramitado hasta cinco amparos, para evitar su detención al ingresar a México, luego de su detención el 2 de julio del presente año, en Studio City, California.

El Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, en el estado de Baja California, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, concedió una suspensión de plano a favor de deportado, únicamente para el efecto de no permanezca incomunicado, y deberá ser puesto de inmediato a disposición del MPF.