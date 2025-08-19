Aprueba Comision proyectos en materia de seguridad y fortalecimiento escolar

La Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, presidida por el diputado Óscar Avitia Arellanes, se reunió en la Sala Legisladoras del edificio legislativo para aprobar diversos proyectos de dictamen.

Durante la reunión, se aprobó en sentido positivo el asunto orientado a reformar la Ley Estatal de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de garantizar medidas efectivas para la prevención de la violencia dentro de los planteles escolares.

De igual manera, se aprobó en sentido positivo el asunto impulsado para reformar la Ley de Seguridad Escolar y la Ley Estatal de Educación, a fin de establecer mecanismos de atención en casos de violencia familiar detectados en las escuelas y promover la enseñanza de valores, evitando al mismo tiempo la difusión de contenidos con apología del crimen en el entorno escolar.

Por último, se analizó y aprobó el asunto que contempla reformas a las leyes de dieciséis organismos descentralizados del sector educativo, con el fin de fortalecer sus órganos internos de control, así como la actualización de la Ley de Entidades Paraestatales respecto a la periodicidad de las reuniones de gobierno.

A la reunión asistieron los diputados Óscar Avitia Arellanes, Francisco Sánchez Villegas y Arturo Medina Aguirre, así como las disputadas América Aguilar Gil, Nancy Frías Frías y Herminia Gómez Carrasco.