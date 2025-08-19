Zelenski y Putin aceptan reunión inédita

fuente: excelsior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a organizar una cumbre de paz entre el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, tras una “muy buena” reunión con el mandatario ucraniano y varios líderes europeos en la Casa Blanca.

Confirmé, y todos los líderes europeos me apoyaron, que estamos listos para una reunión bilateral con Putin”, declaró Zelenski a reporteros.

El consejero diplomático del líder ruso, Yuri Ushakov, confirmó que Putin y Trump conversaron sobre la idea de que sería necesario “elevar a un nivel más alto la representación” de Ucrania y Rusia.

Ambos líderes “expresaron su apoyo a la continuación de negociaciones directas”, dijo Ushakov, citado por la agencia noticiosa oficial TASS.

La anhelada reunión será en “las próximas dos semanas”, aseguró el canciller alemán Friedrich Merz a periodistas. La ubicación aún no está determinada.

Trump añadió que después de esa cumbre celebrará un encuentro trilateral con ambos líderes si se lo piden.

El republicano también afirmó que abordó las garantías de seguridad para Ucrania con Zelenski y los líderes europeos como parte de un acuerdo de paz con Rusia.

Varios países europeos serán los encargados de brindar esas garantías, mientras que Estados Unidos tendrá un papel de coordinador, informaron los asistentes a la reunión.

Estados Unidos propuso a Zelenski una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 de la OTAN, pero sin una adhesión formal a la alianza del Atlántico Norte.

El artículo 5 de la OTAN establece la defensa mutua: si un país miembro es atacado, todos los demás acuden en su ayuda.

Trump aseguró que Putin aceptó dichas garantías de seguridad, pese a que el líder ruso había rechazado esa medida y el ingreso de Ucrania a la OTAN.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, precisó que en la reunión no se acordó desplegar tropas de los aliados europeos ni de Estados Unidos en Ucrania para defenderlo de Rusia.

Los detalles de las garantías de seguridad se definirán en el plazo de 10 días”, aseguró Zelenski ante periodistas en la Casa Blanca.

La negociación incluyó planes para que Ucrania compre 90 millones de dólares en armas estadunidenses a través de financiamiento europeo. Mientras que Estados Unidos compraría drones ucranianos.

Según medios de comunicación, Putin presiona a Zelenski para que ceda la región oriental de Donbás, de la que Ucrania sigue controlando gran parte, a cambio de congelar el frente en otras zonas en conflicto.

El pedido de Rusia a Ucrania para que le ceda las zonas libres de Donbás es equivalente a que Estado Unidos tenga que entregar Florida”, declaró Friedrich Merz a la prensa.

El canciller alemán rechazó la propuesta de Trump de buscar un acuerdo de paz sin pasar por un cese inmediato de las hostilidades.

Sin embargo, Zelenski consideró que esta reunión ha sido la “mejor” hasta la fecha con el republicano, luego de la anterior, en febrero, cuando Trump y su vicepresidente, JD Vance, lo reprendieron públicamente.