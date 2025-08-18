Realiza Gobernación Estatal 347 inspecciones y clausura 19 establecimientos
Personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó durante la semana del 11 al 17 de agosto 347 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Estas acciones dieron como resultado un total de 19 clausuras, cuatro fueron en Chihuahua y quince en Ciudad Juárez.Las clausuras fueron las siguientes:Chihuahua:
• Restaurante bar “Club 8” por riña en el establecimiento
• Restaurante bar “Cervecería La trocha” por operar fuera de horario
• Cantina “Frontón Legarreta” por violación de giro y extracción de bebidas
• Salón de eventos “Granja Pedernales” por operar fuera de horarioJuárez:
• Restaurante “Mariscos El Paraíso” por hechos de sangre
• Restaurante bar “Cananas” por falta de revalidación 2025
• Restaurante “Tinto Cocina Libre” por falta de revalidación 2025
• Salón de eventos “Terraza Ozury” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Terraza La Paz” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Terraza More Twins” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Terraza Quinta San Martín” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Terraza Laura” por operar sin permiso
• Restaurante bar “Chess” por riña en el establecimiento
• Salón de eventos “Terraza Alvarado” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Terraza Dannas” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Finca Diamante” por operar sin permiso
• Restaurante bar “Cervecería 19” por riña en el establecimiento
• Salón de eventos “Terraza Cielo Abierto” por operar sin permiso
• Salón de eventos “Terraza Julio Ricardo” por operar sin permiso
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.