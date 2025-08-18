Beatriz Gutiérrez Müller niega irse a vivir a España: ‘quieren vengarse de ya saben quién’

fuente: MVSNOTICIAS

La esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó una carta en redes sociales, aclarando que continúa viviendo en México.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró este lunes que no ha tomado la decisión de irse a vivir España, como en días pasados sugirió el medio español ABC, por lo que compartió una carta en la que dio a conocer cómo es su situación actual.

Fue durante el fin de semana que dicho diario publicó una nota en la que daba a conocer la posibilidad de que la escritora se mudaría a Madrid, acompañada de su hijo Jesús Ernesto, sin embargo, todo parecería indicar que no está en su planes cambiar de residencia, pese a haber recibido incluso respaldo por parte de Morena

Y es que, el domingo, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo desconocer las razones de Gutiérrez Müller para vivir en España, pero afirmó que “es libre de hacer lo que quiera (…) También creo que, en general, hay un acoso y un comportamiento de la oposición”.

¿Qué dijo Beatriz Gutiérrez Müller sobre vivir en España?

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, la esposa de AMLO aseguró que diario ABC es de “calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta”, por lo que querrían “vengarse” del ex presidente de México.