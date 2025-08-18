Ascienden fe grado a 44 bomberos

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, encabezó la ceremonia de ascenso del Heroico Cuerpo de Bomberos, en la que 44 elementos obtuvieron el grado de Bombero Segundo

El proceso derivó de una convocatoria en la que participaron 128 integrantes; de ellos, 44 acreditaron satisfactoriamente los requisitos establecidos.

En la evaluación y capacitación colaboraron el CEDIPOL, el Instituto Tecnológico de Chihuahua II, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, así como el Gobierno de Aurora, Colorado, con quienes el Municipio mantiene un esquema de cooperación.

Adicionalmente, 35 elementos recibieron el nombramiento de Bombero Primero.

Con estas acciones, la administración municipal refrendó su compromiso con la profesionalización y dignificación del cuerpo de bomberos.