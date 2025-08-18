Gobernación Municipal clausuró cuatro establecimientos del 11 al 17 de agosto

El Gobierno Municipal, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que, del 11 al 17 de agosto, se realizaron 263 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 11 actas administrativas por diversos motivos y cuatro clausuras en total.

Las clausuras realizadas al momento fueron:

• La Cerve Drive Inn, por riña.

• Licorería en tienda de autoservicios CB Super Unidad, por violación de giro y falta de documentos.

• Restaurante bar Zuli, por narcomenudeo, botellas sin membrete y falta de cédula de personal de seguridad.

• Empresa de Seguridad privada en evento artístico de Shakira, por extracción de bebidas alcohólicas y por operar sin cédula.

Continúa activa una célula preventiva conformada por diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que tienen como objetivo el lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta de droga.