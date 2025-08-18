El México honesto que sí gana a la buena.

Por: Manuel Narváez Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

Al margen de los horrendos titulares que exhiben la corrupción, incongruencia y opulencia de Morena, existe un México que da la cara por los que amamos a este país.

Sin mentiras, sin robar, sin engañar con cifras y sin más poder que aquel que sale del esfuerzo y del corazón, jóvenes mexicanos sacan la casta por esta Nación.

Así es mis estimados lectores. Lejos de la vergüenza de quienes huyen del desastre en que nos tiene el régimen espantoso de la oligarquía comunista, y prefieren mudarse a barrios caros de Madrid o pasearse por países monárquicos, muchos otros se preparan día a día para demostrar que no somos iguales a esas y a esos.

En contraste con la gran vida de magnates que se dan Bety, Andy, Neto, Richi, Mario, El Gera, “Checo y Diana”, Layda “Censuras”, Sandy y Andreita, de entre una larga lista, y de las peligrosas y malas compañías de Adán, Rubén, Américo, etc., la verdadera esperanza se cuelga medallas y obtiene triunfos legítimamente.

Con todo el orgullo de representar a México, Issac del Toro, la selección mexicana femenil de flag football, Mía y Lía Cueva, Osmar Olvera y Swing Perfecto enarbolan con orgullo y ondean en lo más alto nuestra bendita bandera.

Isaac del Toro, el ciclista bajacaliforniano de tan sólo 21 años de edad, conquistó el Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa en España. Pero también ganó el Tour de Austria y la clásica Milano-Turino, además de obtener el segundo lugar general en el Giro de Italia 2025.

En su ascendente carrera como ciclista, la realidad mexicana obtuvo en 2023 el campeonato de la Tour de Francia juvenil.

Osmar Olvera, clavadista oriundo de la CDMX y con apenas 21 años de edad, se ha convertido en un referente mundial de los clavados.

Apenas el año pasado en los Juegos Olímpicos de París obtuvo dos preseas, una de plata y otra de bronce en trampolín de tres metros; además, a principios de agosto de este año rompió la hegemonía china y ganó el oro en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025.

El joven clavadista sí ha hecho historia, y se une a otros mexicanos que han conseguido izar la bandera tricolor en Juegos Olímpicos, tales como Joaquín Capilla, Carlos Girón, Germán Sánchez, Fernando Platas y Jesús Mena.

Por su parte, las clavadistas mexicanas que participan en los Juegos Junior Panamericanos, que se celebran en Paraguay, Lía y Mía Cueva, hicieron que el Himno mexicano resonara en el recinto tras haber obtenido la medalla de oro en sincronizado del trampolín de tres metros.

La poderosa dupla mexicana, de tan sólo 14 años de edad, vencieron en la final a las norteamericanas que obtuvieron la plata, y a las brasileñas que ocuparon el podio del tercer lugar.

Para no variar, en este mes de agosto que ha sido de ensueño para los mexicanos que participan en varias disciplinas del deporte en diversas partes del orbe, la selección mexicana femenil de flag football se coronó campeona del World Games Chengdu 2025.

Las jóvenes mexicanas vencieron en un final cardiaco, a tres minutos del final, frente al equipo estadounidense por marcador de 26 a 21.

Este bicampeonato consolida a la escuadra azteca como las rivales a vencer en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en el territorio que vio nacer el futbol americano. Ellas sí que pueden reír a todo pulmón.

Para cerrar con broce de oro esta semana histórica de resultados para los compatriotas que dejan el alma y el corazón en las competenciales, los chiquillos chihuahuenses del Swing Perfecto que participan en la serie mundial de ligas pequeñas, en Williamsport, Pennsylvania, se levantaron de una derrota al inicio de la serie, para hilar dos victorias consecutivas.

La novena mexicana, que en su primer duelo cayó ante la China, Taipéi, regresó para vencer a las temibles escuadras de Puerto Rico y Panamá, cuna de grandes peloteros que han llegado a las ligas mayores.

Con este triunfo, el representativo mexicano oriundo de Chihuahua continúa vigente en la prestigiada serie mundial de las ligas pequeñas.

Quihúbole. México tiene graves problemas y muy mala imagen por sus gobiernos corruptos, mitómanos y ligados al crimen organizado, sí, desgraciadamente, pero por otro lado el 95% de la población son mexicanos bien nacidos que se la parten a diario para demostrar que somos mejores, por mucho, que unos cuantos ladrones.

Enhorabuena, bien por nuestros niños, adolescentes y jóvenes que suben al pódium y consiguen que nuestro lábaro patrio ondee en lo más alto. Gracias por ser el alma y corazón de esta gran nación.

Es cuanto.