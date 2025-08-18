¿Buscar la paz?.

G. Arturo Limón D.

Bajo el lema de PURSUING PEACE se reunieron este 15 de agosto en Anchorage Alaska los presidentes Vladimir Putin de la Federación Rusa y Donald Trump de los Estados Unidos de América, las crónicas de lo ahí realizado ya circulan con los sesgos obligados de los medíos occidentales y orientales cada cual reportando con su agenda.

Es el arranque de una búsqueda como su nombre lo indica pero que lejano será lograrlo, de hecho me gustaría dejar sentado antes de hacer un análisis del hecho como German Gorraiz en TELESUR lo reseñara previamente con su trajo titulado;

¿QUÉ SE ESCONDE TRAS LA CUMBRE TRMP PUTIN EN ALASKA?

“ Los globalistas del Club de las Islas no aceptan un Acuerdo de Paz con Putin pues “Rusia es la ballena blanca que llevan años intentando atrapar”, por lo que estarían presionando a los líderes europeos y al Pentágono para que la OTAN declare la guerra abierta a Rusia. Así, Rusia acusa a Kiev de planear un ataque de “falsa bandera” para desacreditarla antes de la cumbre de Alaska entre Trump y Putin.

Cumbre Trump y Putin

Tras resultar Trump claro vencedor de la contienda electoral, las prioridades de su Política exterior serían el inicio de la guerra contra Irán y el asedio a China, por lo que Trump estaría sopesando la necesidad de firmar un Acuerdo de Paz con la Rusia de Putin. Así, el Pentágono habría visto cumplido ya su objetivo de impedir la expansión rusa al tenerlo cercado en sus fronteras al tiempo que Congreso y Senado considerarían ya el conflicto ucraniano como un pozo sin fondo al que conviene finiquitar con inmediatez.

Así, la proxima Cumbre entre Trump y Putin en Alaska tiene como objetivo principal discutir una posible solución a la guerra en Ucrania. Dicha cumbre ha sido preparada con rapidez, con conversaciones previas entre el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. La Casa Blanca describe el encuentro como un “ejercicio de escucha” para Trump, sin expectativas de un acuerdo inmediato.

Por su parte, Putin busca un Acuerdo de Paz que establezca que Ucrania no entrará en la OTAN y que el contencioso ucraniano quede perfilado con la división de Ucrania en dos mitades, quedando el Este del país, incluida Crimea, el Donbás, Zaporiyia y Jersón, bajo la órbita rusa y el Centro y Oeste de la actual Ucrania navegarán bajo la tutela de Occidente, mientras la línea imaginaria que uniría Járkov, Zaporiyia, Bajmut y Rubizhne pasaría a ser el nuevo Muro de Berlín de la Guerra Fría 2.0.

Zelensky, ¿obstáculo para la Paz?

Trump es consciente de que los acontecimientos bélicos le están sobrepasando y si no acaba pronto con Zelenski, EEUU se verá involucrado en una Guerra abierta contra Rusia. Así, la marioneta Zelensky teledirigida por los globalistas sería totalmente refractario a los postulados de Trump, por lo que se habría convertido en un lastre del que conviene desprenderse con inmediatez.

Atentado de falsa bandera

Zelenski es consciente de que el final de la Ley Marcial obligaría a la celebración de elecciones en Ucrania y la pérdida de su poder omnímodo, por lo que un posible Acuerdo de Paz entre Trump y Putin será torpedeado por la trama liderada por Zelensky, Polonia y la inteligencia británica con el objetivo confeso de implicar a la OTAN en un conflicto total contra Rusia.

Así, se estaría preparando atentados de falsa bandera para implosionar la central nuclear de Chernobil y cuyo primer aviso fue el reciente ataque con drones y cuya autoría fue atribuida a Rusia. Asimismo, no es descartable un ataque con misiles a la central nuclear rusa de Kurchatov, situada en el oblast ruso de Kursk, así como un ataque con misiles a territorio polaco y rumano. Ello provocaría la entrada oficial de Gran Bretaña, Polonia, Rumanía, los países bálticos y por extensión a toda la OTAN en guerra abierta con Rusia, lo que haría inviable un Acuerdo de Paz y permitiría a Zelenski seguir como dictador.” (1)

REFLEXION OBLIGADA

TRUMP Y PUTIN, PUTIN Y TRUMP están caminando por un sendero innovador en lo que todos sabemos es una era interregno, QUIERE DECIR QUE LA HEGEMONIA NORTEAMERICANA LANGUIDECE EL NUEVO SOL AUN NO APARECE, ALGUNOS PRONOSTICAN QU EL DE CHINA ES EL SOL ECONOMICO Y DE PRODUCCION QUE YA BRILLA CON ESPLENDOR, AUN CUANDO QUIERA SER ECLIPSADO POR LOS BENEFICIARIOS DE LA PRENSA OCCIDENTAL QU SE NIEGAN A VERLE, OTROS VALORAN A RUSIA COMO LA HEGEMONIA NUCLEAR DOMINANTE, AUN CUANDO NO HAGA USO DE SU PODER HASTA AHORA, Y EUA ESTA AHÍ EN LOS ESTERTORES DE UN IMPERIO QUE COLAPSA DESDE VIET NAM, AFGANISTAN Y GAZA POR MAS QUE SUPONGA QUE NADIE LO ADVIERTE, SEÑALO ESTO EN MAYUSCULAS PORQUE ES EL SECRETO YA INOCULTABLE, Y DONALD EL ENIGMATICO TRUMP QUE DESEA UN PREMIO NOBEL DE LA PAZ Y A LA VEZ HACER UN RESORT EN GAZA SOBRE MILES, SINO ES QUE MILLONES DE CADAVERES MUESTRA LA CONTRADICCION VIA DE LO INHUMANO, EL TIEMPO DIRA CUAN GRANDE ES SU AFAN DE BUSCAR LA PAZ O SU ANIMO DE LUCRO CON ARANCELES Y GUERRA.

LO CIERTO ES QUE UCRANIA ES UNA MANCHA MAS EN SU HSTORIA DE INTERVENCIONES FALLIDAS Y PARECE QUE ESTE NO FUE EL PRIMER ROUND, SINO FUE UNO DE SOMBRA, SOLO DESEAMOS LLEGUE LA LUZ AL MUNDO QUE TANTO LA REQUIERE EN ESTE OSCURANTISMO BELICO EN QUE ESTAMOS INMERSOS DE SIRIA A UCRANIA, DE GAZA A VENEZUELA, URGE NO SOLO QUE BUSQUEN LA PAZ, SINO QUE LA ENCUENTREN PARA TODOS.