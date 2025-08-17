Ofrece Gobierno del Estado descuento hasta del 30% en licencias de conducir para estudiantes.

-Del 18 de agosto al 18 de octubre, alumnas y alumnos de preparatoria y universidad podrán acceder al beneficio

Con el objetivo de apoyar a la comunidad estudiantil y a los padres de familia en este regreso a clases, el Gobierno del Estado ofrecerá un 30 por ciento de descuento en las licencias de conducir, para las y los alumnos de preparatoria y universidad.

El beneficio estará vigente del 18 de agosto al 18 de octubre de 2025, y aplicará tanto para la expedición del documento, como para su reposición por robo, así como en el examen médico requerido para obtenerlo.

Para acceder al descuento, las y los estudiantes pueden acudir a cualquier módulo de Recaudación de Rentas en la entidad.

Ahí deberán presentar una credencial escolar con fotografía, que acredite su inscripción en el nivel Medio Superior o Superior.

Con iniciativas como esta, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la juventud chihuahuense, al incentivar su desarrollo académico y apoyar su movilidad de forma accesible y segura.