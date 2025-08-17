Entrega Coesvi máquina adobera al Municipio de Jiménez para apoyar a 70 familias en construcción de vivienda.

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) entregó una máquina adobera al municipio de Jiménez, misma que será utilizada para apoyar a 70 familias en la ampliación y/o autoconstrucción de hogares dignos y seguros.

El equipo esta compuesto por una prensa y una homogeneizadora para la fabricación de block térmico comprimido.

El director general de la dependencia estatal, José Antonio Chávez Rodríguez, encabezó el acto de entrega oficial al alcalde de Jiménez, Francisco Andrés Muñoz Velázquez, en el sitio donde se llevará a cabo la producción de los blocks.

Por la Coesvi también estuvieron presentes el director técnico y de Infraestructura, Arturo Roberto Perea López y el titular del departamento de proyectos especiales, Saúl González Herrera.

La implementación de esta maquinaria se enmarca en un esquema de comodato por un periodo inicial de seis meses, en el cual el Municipio realizará una inversión aproximada de 300 mil pesos para su operación.

Este esfuerzo forma parte del Programa Estatal de Asignación y Operación de Máquinas Adoberas, impulsado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, con el objetivo de mejorar la habitabilidad de los hogares y promover el acceso a soluciones de vivienda más accesibles y sostenibles.