México conquista bicampeonato de flag football con impresionante touchdown de último segundo.

Publimetro

Por Yunior Carteño

México perdía el juego, pero en los últimos tres segundos consiguió un impresionante touchdown de campeonato.

La Selección mexicana de flag football femenil no deja de cosechar éxitos y ahora se consagró bicampeona del mundo tras vencer a Estados Unidos en la final de los World Games 2025 que se realizaron en Chengdú, China.

El representativo comandado por la capitana, Diana Flores, se impuso a su rival por un marcador de 26-21 en un encuentro lleno de dramatismo, ya que consiguió el título en la última jugada del encuentro.

Faltaban 3 segundos y EE.UU. ganaba la partida por un punto de diferencia, pero el ovoide estaba en las manos de México para la última jugada, que fue una muestra de concentración, precisión y calidad.

Diana Flores encontró a Victoria Chávez, que rápidamente corrió a zona de anotación para madrugar al equipo de las barras y las estrellas y lograr una recepción magistral para darle la victoria a México.

Justo en ese momento, el cronómetro marcó cero y el partido se dio por finalizado, por lo que la celebración azteca no se hizo esperar. Las jugadores se abrazaron, sonrieron y algunas hasta lloraron al dimensionar la hazaña conseguida.

PARA VER MIL VECES 🤩



Última jugada, 3 segundos en el reloj y México 🇲🇽 anota para vencer a Estados Unidos y ser BICAMPEONAS del mundo en el Flag Football 😮‍💨👌



📹.Vía: The World Games pic.twitter.com/sgxHYnP1Qs— ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 17, 2025

México firme rumbo al oro olímpico

Con este triunfo México se consagró bicampeona del mundo en la rama femenil y da una muestra de esperanza rumbo a Los Ángeles 2028, pues cabe recordar que esta disciplina formará parte del programa olímpico en la próxima justa deportiva.

Esto significa que el equipo tricolor se perfila como el máximo candidato a conquistar el oro en los próximos Juegos Olímpicos, ya que ha demostrado de forma contundente que es la máxima potencia mundial del flag football.

“Estoy muy contenta, me siento bendecida por esta oportunidad, por mi equipo por mis coaches. Muy agradecida y orgullosa de mi equipo, hoy tuvimos un juego impresionante, verdadero equipo, la defensa lo hizo impresionante. Ely nos motivó cada segundo a dar lo mejor en cada jugada. Nuestra familia, el staff, hizo un trabajo impresionante. Bendecida y agradecida”, dijo Diana Flores entre lágrimas.