Chihuahua avanza en la ruta del deporte: alcalde Bonilla en final de Box de Barrios 2025.

El alcalde Marco Bonilla, encabezó el cierre de Box de Barrios de 2025, en un evento que tuvo gran audiencia y que enmarca el final de una serie de competencias de pugilistas de la capital y del estado de Chihuahua, pues este año se incrementó el número de inscritos, siendo 585 boxeadores de los cuales 103 son mujeres pertenecientes a 60 gimnasios.

La final abarcó un total de 38 encuentros con pugilistas provenientes de la Capital, Ciudad Juárez, Aldama, Madera y Cuauhtémoc de gimnasios municipales, instituciones educativas y centros comunitarios.

En su mensaje, el Alcalde expresó que el box tiene una metáfora importante en la vida, que no importa que tan fuerte sea el golpe, siempre hay que levantarse y seguir adelante; por lo que felicitó a todos quienes fueron parte de esta jornada.

Agregó que en el deporte, Chihuahua Capital ha dado grandes pasos con su calidad de deportistas como lo es el Club Dorados, donde su equipo de béisbol, ya avanzó a la final. Además, se destacó el compromiso con el deporte en Chihuahua con la delegación de 25 atletas de box y 8 entrenadores, que asistieron a las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.

En Box de Barrios 2025, surgieron 130 ganadores de las categorías Modelaje Competitivo, Pre Infantil, Escolares, Junior, Juvenil y Elite, en las modalidades de novatos y clasificados.

Cabe destacar que, Box de Barrios 2025, inició el pasado 28 de junio donde se tuvieron encuentros cada sábado, en las instalaciones del Polideportivo Luis H. Álvarez, donde se tuvo gran asistencia de familias y deportistas para mostrar apoyo al deporte local.