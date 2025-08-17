Acompaña Alcalde a entrega de reconocimientos a hijos de empleados de empresa Honeywell.

Por invitación de Honeywell, el alcalde Marco Bonilla acompañó a reconocer a los mejores promedios escolares de hijas e hijos de trabajadores dicha empresa, en un evento que se realiza anualmente y que esta edición tuvo temática del libro y película de Harry Potter. A su vez, el edil los invitó a seguir esforzándose y destacó que son el orgullo de la ciudad porque su talento generará mente de obra y desarrollo económico para Chihuahua.

