Entrega Alcalde útiles y mochilas de “Mi Bolsa Escolar” a 350 niñas y niños de primaria Ramón López.

Junto a la asociación Pies Contentos, también se entregaron zapatos nuevos s las mismas niñas y niños.

El alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF Municipal Karina Olivas, encabezaron la entrega de mochilas y útiles escolares parte del programa “Mi Bolsa Escolar” a 350 niñas y niños de la primaria Ramón López en la colonia Vistas Cerro Grande.

Además, junto a la asociación civil Pies Contentos, se entregó a la misma cantidad de niñas y niños, zapatos y tenis nuevos para que cuenten con una mejor calidad de vida.

En su mensaje, el Alcalde, explicó la importancia de dignificar las condiciones de educación, una de las razones que lo impulso a ser presidente municipal, por lo que destacó su compromiso en este rubro y exhortó a las niñas y niños a seguir estudiando para lograr grandes cosas.

Agregó que los útiles escolares, mochilas y zapatos nuevos, son herramientas que se brindan para apoyar a la educación, además de otras acciones como las que ya se han estado realizando como infraestructura en escuelas.

Rubén Estrada Fontes, director general de Pies Contentos, reconoció este trabajo conjunto con el DIF Municipal para llegar a más niñas y niños, además reiteró la invitación a los chihuahuenses a que continúen las donaciones para impulsar lo apoyos.

Durante esta jornada de entrega, también estuvo un módulo de salud móvil del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), que brindó atención gratuita a familias que se acercaron a este espacio.

Cabe señalar que, Pies Contentos es una asociación que ha trabajado en llevar zapatos nuevos a personas que más lo necesitan con calzado de calidad y artículos esenciales de temporada, además fomentan el acceso a una educación de calidad, ofreciendo talleres, útiles escolares y un ambiente de aprendizaje.