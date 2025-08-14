Taylor Swift vs. Dolores del Río ¿Plagio de portadas?

La emoción por el nuevo álbum de Taylor Swift, titulado The Life of a Showgirl, está en boca de todos, sobre todo para los Swifties, quienes no tuvieron que esperar mucho para tener nueva música de la famosa cantante.

En medio de la euforia por el nuevo material de la intérprete de “Cruel Summer”, que dio la vuelta al planeta, en México está surgiendo una inesperada ola de debate en redes sociales, pues, aunque la portada fue celebrada por su estética vintage y su aire cinematográfico, internautas no tardaron en notar un notable parecido con una fotografía clásica de la legendaria actriz Dolores del Río.

Dos divas, una imagen poderosa

En ambas imágenes, tanto Taylor como Dolores aparecen en el agua, usando traje de baño, con el rostro ligeramente inclinado hacia arriba, proyectando tranquilidad sobre la superficie mientras ven a la cámara.

Sin embargo, el ángulo, la luz y la composición no pasó desapercibida para los más conocedores, quienes de inmediato se percataron de que ambas fotos son casi idénticas, provocando que las comparaciones no se hicieran esperar.

Y es que la fotografía de Dolores del Río, considerada un ícono del Cine de Oro mexicano y del Hollywood de los años 40, se ha convertido en una de sus imágenes más reconocidas a nivel internacional, sobre todo porque la actriz fue una pionera, primera latina con éxito en el mundo del cine con estrella en el Paseo de la Fama.

¿Homenaje o plagio visual?

Cómo era de esperarse, las redes se dividieron: algunos acusan al equipo de Swift de falta de originalidad e incluso de apropiación visual sin crédito. Otros, por el contrario, consideran que el arte suele inspirarse en otras obras y que puede tratarse de un guiño no intencional que resalta la atemporalidad de ciertas imágenes poderosas.

Lo cierto es que la polémica no ha hecho más que revivir el legado de Dolores del Río, colocándola nuevamente en el centro de la conversación cultural y resaltando el impacto de su imagen, aún en pleno 2025.

En tanto, tras su lanzamiento, el álbum The Life of a Showgirl ya se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del año. No solo por su contenido musical, sino por la propuesta visual que lo acompaña.