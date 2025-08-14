Cambia la final de Box de Barrios al centro deportivo Tricentenario

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), informa que la gran final del Torneo Box de Barrios se llevará a cabo este sábado 16 de agosto en el gimnasio del Centro Deportivo Tricentenario.

Este cambio de sede, originalmente programada en la Plaza de Armas, es por pronóstico de lluvias intensas para ese día, con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de los asistentes y deportistas.

En coordinación con el Comité Municipal de Boxeo, el IMCFD refrenda la invitación al evento de acceso libre y gratuito en el centro deportivo Tricentenario en la avenida Homero número 330.

El evento dará inicio a partir de las 3:00 pm con la premiación de categorías infantiles y posterior la programación de peleas de la gran final con categorías novatos y clasificados en la rama femenil y varonil.