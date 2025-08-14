Presenta Coesvi Programa de mejoramiento de vivienda en Camargo

La Comisión Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura (Coesvi) presentó en Camargo el Programa de Mejoramiento de Vivienda 2025, que otorga créditos con facilidades de pago, para la adquisición de material de construcción.

El director general de Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, informó que se ofrecen préstamos de hasta 30 mil pesos por familia, con un enganche del 15 por ciento y hasta 18 meses para saldar.

Incluye materiales de alta demanda, como boilers solares, sacos de cemento, polín metálico, lámina galvanizada, varilla corrugada, piso cerámico y block de concreto.

Dijo que durante 2024 en Camargo se entregaron 92 créditos de material de construcción para mejoramiento de vivienda en beneficio de 368 personas, con una inversión de un millón de pesos.

Como parte de la gira de trabajo que el funcionario realizó por la región, entregó una escritura al señor Martín Pavía Caro, quien obtuvo un 70 por ciento de descuento por Gobierno del Estado, Ayuntamiento y notarías participantes, para adquirirla por debajo del costo regular.

Los requisitos para acceder a un crédito son: identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente, de propiedad o legal posesión del inmueble, de ingresos (dos meses mínimo de vigencia) y acta de matrimonio (en caso de aplicar).

Las personas interesadas en este esquema de crédito, deben acudir a las instalaciones de la presidencia Municipal de Camargo.

Asistieron al evento el alcalde, Jorge Alejandro Aldana Aguilar; el director de Desarrollo Humano municipal, Humberto Silva Molina, y el director técnico y de Infraestructura de Coesvi, Arturo Roberto Perea López.