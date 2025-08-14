Firman convenio DSPM y Conciencia A. C. para ofrecer talleres a jóvenes infractores

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) firmó un convenio con Comunidades y Redes con Ciencia Social A. C. (Conciencia A. C.) para canalizar a dicha organización a jóvenes de entre 16 y 29 años que hayan cometido alguna falta administrativa y con ello inculcar actividades que ayuden a una reinserción social, así como evitar problemas de conducta.

Lo anterior por medio de talleres y actividades lúdicas contempladas como terapia ocupacional, además de ofrecer la posibilidad de retomar estudios a nivel bachillerato.

También podrán participar quienes formen parte de algún proceso de Justicia Cívica, tomando talleres de arte, música, actividades deportivas y lúdicas, e incluso sesiones en las que se tratan temas preventivos sobre adicciones.

Además, se ofrece la oportunidad de acceder a una beca para el sistema abierto de Prepa Net, gracias a los convenios que mantiene Conciencia A.C. en beneficio de los talleristas.

Al respecto, Liliana Armendáriz, subdirectora de Justicia Cívica y Prevención de la DSPM, destacó que esta es una buena oportunidad para quienes tal vez sea la primera vez que cometan una falta administrativa.

“Al mismo tiempo representa una opción de mayor provecho después de haber tenido alguna relación con el modelo de Justicia Cívica, respondiendo así a la política del Gobierno Municipal relacionada con el cuidado de nuestros adolescentes, jóvenes y adultos para impactar en la prevención de la violencia y la delincuencia”, señaló Liliana Armendáriz.