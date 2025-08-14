Preparan logística y operativo para el Grito de Independencia

La próxima semana se llevará a cabo la primera reunión de logística para las fiestas patrias, enfocada en la organización del Grito de Independencia y el desfile posterior, informó Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal.

De acuerdo con un oficio enviado por el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, el encuentro tendrá como objetivo coordinar las acciones necesarias para garantizar un desarrollo seguro y ordenado de estas celebraciones.

En 2024, se registró la presencia de 40 vendedores ambulantes dentro del perímetro del evento y otros 110 fuera de las vallas. Sobre el costo de los permisos para comercializar en esta fecha, se confirmó que la tarifa se mantiene en 20 UMAS, igual que el año pasado, con el monto actualizado.

Estos encuentros permiten definir la logística y programación de la festividad, incluyendo la distribución de espacios y la regulación de la actividad comercial durante el festejo.