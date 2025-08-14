Suma ICHITAIP la resolución de 1,549 recursos de revisión en 2025

Las tareas sustantivas como lo son la defensa del acceso a la información pública y la protección de datos personales que realiza sin pausa el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), suman la resolución de mil 549 recursos de revisión resueltos por los Comisionados que integran el Pleno de este Órgano Garante durante el periodo comprendido del 1 de enero al 13 de agosto del presente año.

Con los asuntos resueltos en la Sesión Ordinaria celebrada este miércoles, la estadística correspondiente a los primeros siete y medio meses del presente año, muestran parte de los resultados alcanzados por el trabajo que encabezan el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno y la Comisionada, María Selene Prieto Domínguez, para dar cumplimiento a las responsabilidades de sus cargos en defensa de dos de los derechos constitucionales del que gozan todos los chihuahuenses.

Por mes, en enero, los Comisionados resolvieron 303 recursos de revisión; en febrero, 223, marzo 332, abril 137, mayo 197, junio 143, julio 147 de julio y en los primeros días del mes de agosto fueron resueltos 67 asuntos.

Los Comisionados que conforman el Consejo General del ICHITAIP, funcionarios y personal del Órgano Garante defienden los derechos de todas y todos los chihuahuenses tienen de acceso a la información y la protección de datos personales, derechos consagrados en la Constitución.