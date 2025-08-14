Lanzan licitación para compra de útiles y mochilas escolares

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) inició el proceso de licitación para adquirir paquetes de útiles y mochilas que serán entregados a estudiantes de nivel básico durante el ciclo escolar 2025-2026.

El titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Dávila, detalló que la inversión total asciende a 114 millones 939 mil 086 pesos, de los cuales 93 millones 946 mil 950 pesos se destinarán a la compra de útiles y 19 millones 992 mil 136 pesos a la adquisición de mochilas.

Los apoyos se distribuirán en cuatro tipos de paquetes:

• Tipo A: Educación preescolar

• Tipo B: Primero y segundo de primaria

• Tipo C: Tercero a sexto de primaria

• Tipo D: Educación secundaria

Gutiérrez Dávila indicó que la entrega está prevista para inicios de octubre, una vez concluido el proceso de licitación, con el fin de que los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para su aprendizaje y de apoyar la economía familiar.

Este programa busca disminuir el gasto escolar de los padres de familia y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a material básico desde el arranque del ciclo académico.