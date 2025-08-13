México, principal destino de estadunidenses: Sheinbaum

fuente: excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las alertas de seguridad que emitió Estados Unidos a sus habitantes para no visitar a México por riesgo terrorista afecten al turismo.

Sí, pero eso es porque ellos hacen esto desde hace mucho tiempo. Ahora usan esta palabra porque así nombraron a los cárteles, pero fíjense, el principal destino de los estadounidenses es México.

Desde el Salón Tesorería, en su conferencia de prensa, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que México es su principal destino turístico, además de que viven cerca de un millón de estadunidenses en el país.

Bueno, aquí viven cerca de un millón de estadounidenses porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir, y aquí el sureste, la península de Baja California, el Pacifico, la Ciudad de México, es el principal destino de Estados Unidos”, respondió.

La mandataria federal expresó que el sureste, la península de Baja California, la Ciudad de México, son las zonas preferidas para los estadunidenses en su jubilación.

EU actualiza alerta de viaje a México por violencia terrorista

Estados Unidos actualizó este martes su alerta de viaje para sus ciudadanos que deseen visitar México, un país donde “se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos”.

En esta edición agregó que, incluso, “existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades”.

En el mapa se mantiene a seis estados bajo el parámetro rojo de “no viajar” debido a las situaciones que enfrentan por la comisión de diversas conductas ilícitas: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora se encuentran en semáforo naranja de “reconsiderar el viaje”.