Aprueba Cabildo reglamentos y protocolos de protección animal

Las y los regidores del H. Ayuntamiento, en sesión ordinaria de Cabildo, aprobaron el Reglamento de Protección Animal y el Protocolo de Prevención y Actuación contra el Maltrato en Animales de Compañía, dos instrumentos que facilitan la labor en campo, fortalecen la atención a denuncias y establecen sanciones.

Por primera vez en la historia, Chihuahua Capital cuenta con un marco legal de este tipo, convirtiéndose en uno de los únicos municipios a nivel nacional en tener un protocolo y reglamentación para regular de manera integral la protección y el cuidado de los animales de compañía.

Ambos instrumentos, elaborados con la participación de organizaciones civiles, rescatistas, especialistas y dependencias municipales, se integran a la operación de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, lo que representa un hecho histórico para la Capital.

En los procedimientos de actuación intervendrá la Brigada de Rescate Animal con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delitos Contra Animales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), así como el trabajo conjunto con dependencias estatales.

Asimismo, contemplan el Registro Municipal de Animales de Compañía, ligado a la tenencia responsable y la colaboración con organizaciones para el resguardo y la adopción de animales.

Finalmente, en esta misma sesión, se aprobó declarar el 18 de octubre como el Día del Guardián Ecológico.