Mienten Brenda Rios y actores morenistas que aseguran que el Municipio no ha donado terreno para el IMSS

De manera coordinada y sistemática, la diputada Brenda Francisca Ríos y otros actores políticos del partido Morena, salieron a declarar que no existe la donación de un terreno para la construcción de un nuevo hospital para el IMSS, tal como lo había declarado el alcalde Marco Bonilla, sin embargo, en las actas de los puntos de acuerdo de la sesión de cabildo del 26 de febrero de 2021, queda constatado la entrega en donación de un predio ubicado en Ejido Concordia.

Los morenistas solo hablan sin fundamento, ya que quien firma como representante del IMSS fue el doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, entonces delegado de esta institución. El terreno está ubicado en la avenida Central número 10710, Ejido La Concordia y tiene una superficie de 86,695.48 metros cuadrados. Este predio forma parte de un terreno mayor de 99,891.63 m² que se desincorpora del dominio público municipal.

El acuerdo establece:

Autorización de donación del inmueble al IMSS, tras dictamen favorable de las comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Hacienda, Planeación e Inversión. El terreno cuenta con colindancias definidas, limitando con proyectos de prolongación de avenidas y una parcela vecina. La Subdirección de Propiedad Inmobiliaria deberá realizar los trámites de subdivisión antes de la entrega. La escrituración y registro corren por cuenta del IMSS, y se condiciona la donación a que el inmueble se use exclusivamente para la construcción de un hospital, debiendo comenzar las obras en un plazo no mayor a dos años. Se justifica la donación porque el terreno no es aprovechable por el municipio, según un reporte de verificación física, y beneficiará únicamente al IMSS. La Sindicatura Municipal emitió dictamen de factibilidad el 22 de agosto de 2019, avalando la desincorporación.