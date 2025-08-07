Reportan grave al ‘Caníbal de Atizapán’

fuente: excelsior

Andrés Filomeno Mendoza Celis, el tristemente célebre ‘Caníbal de Atizapán’ ha sido reportado con grandes problemas de salud recientemente y por lo mismo fue hospitalizado de emergencia en Edomex donde permanece con diagnóstico reservado.

El Caníbal de Atizapán fue traslado al Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, Estado de México, por neumonía bacterial no especificada, así como diabetes mellitus 2 con complicaciones múltiples, detallaron fuentes oficiales.

La información generó opiniones encontradas, pues muchos piensan que debería vivir varios años más para pasar el resto de su vida en la cárcel y otros señalan que ojalá se muera por hacer tanto daño.

Como se sabe Andrés Filomeno, originario de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca era carnicero y líder vecinal en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el sujeto habría asesinado a más de 20 mujeres.

Crímenes y modus operandi

Entre 1994 y 2021 se estima que asesinó a 19 personas, aunque algunas fuentes apuntan a más de 30 víctimas, incluyendo mujeres, un niño y un hombre.

Solía atraer a mujeres en bares, les ofrecía trabajo o ayuda social, las llevaba a su hogar, donde las apuñalaba, desmembraba y enterraba bajo su vivienda; le pusieron el mote de Caníbal porque confesó que llegó a consumir carne humana.

¿Cómo fue descubierto?

El 15 de mayo de 2021, el esposo de su última víctima, Reyna N forzó la entrada a su casa y halló el cuerpo descuartizado de su pareja.

En junio de ese mismo año se hallaron entre 3 mil 787 y 4 mil 600 restos óseos en su domicilio, pertenecientes a múltiples víctimas.

Condenas para El Caníbal

En marzo de 2022 fue sentenciado a prisión vitalicia por el feminicidio de Reyna. Posteriormente recibió múltiples condenas adicionales:

En octubre de 2022, 55 años más.

En 2023, una condena de 92 años por homicidio y desaparición.

Entre marzo y diciembre de 2023, otras cuatro sentencias de 55 años.

En febrero de 2024, una octava sentencia junto con multas y reparaciones económicas por daños.