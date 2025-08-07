Participarán chihuahuenses en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La delegación mexicana integrada por 381 atletas entre 12 y 22 años de edad, acompañados de entrenadores, buscará las plazas clasificatorias para los próximos Juegos Panamericanos en Lima 2027, como parte del ciclo olímpico.

De Chihuahua Capital participarán Michelle de la Cruz y María Fernández González con la selección nacional de Handball; Francisco Javier Marqués en la disciplina de tiro con arco, acompañado del entrenador Andrés Anchondo; en la disciplina de natación competirán Isabella Chávez y Humberto Nájera; además de Jesús Vázquez Verdugo en atletismo.

Todos ellos destacaron en primeros lugares en la pasada Olimpiada Nacional.

La actividad de los chihuahuenses se podrá seguir a través de plataformas por streaming de “Panam Sports” con el siguiente calendario de actividad:

Natación del 10 al 14 de agosto.

Tiro con arco del 10 al 12 de agosto.

Atletismo del 18 al 22 de agosto.

Handball del 10 al 22 de agosto.

Consulta los resultados de sus competencias en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte www.facebookc.com/imcfd.